Kina uttrykker støtte til Myanmars håndtering av Rakhine-konflikt

utenriks

Myanmar har de siste dagene fått skarp kritikk fra en rekke land og også fra flere FN-byråer og menneskerettsorganisasjoner for sin håndtering av konflikten mellom rohingya-muslimene og landets buddhistiske flertall. Men Kina ser nå ut til å stille seg helt på myanmarske myndigheters side.

– Vi mener at verdenssamfunnet burde støtte Myanmars forsøk på å opprettholde nasjonal stabilitet, og at det burde skape gode eksterne betingelser for en skikkelig løsning for Rakhine-staten, uttalte en talsmann for utenriksdepartementet i Beijing, Geng Shuang, tirsdag.

Militæret i Myanmar har iverksatt en kraftig motoffensiv etter at en ytterliggående rohingya-gruppe angrep en rekke politiposter 25. august. Samtidig blir buddhistisk mobb anklaget for å sette fyr på rohingya-bebodde landsbyer.

(©NTB)