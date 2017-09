Mange sivile drept i amerikanske og russiske flyangrep i Syria

utenriks

Provinsen er åsted for parallelle offensiver mot IS fra både USA-støttede krigere og det russisk-støttede syriske regimet.

Ifølge den syriske eksilgruppa angrep fly fra den USA-ledede koalisjonen tirsdag gjentatte ganger mål i landsbyen al-Shahabat.

– Koalisjonens flyangrep mot en landsby på østbredden av elva Eufrat drepte tolv medlemmer av samme familie, blant dem fem barn, sier SOHRs leder Rami Abdulrahman.

På den andre bredden kjempet syriske regjeringsstyrker med russisk luftstøtte mot opprørere.

Et av de russiske flyangrepene rammet ifølge SOHR en gruppe internflyktninger som bodde i telt utenfor landsbyen Zaghir Shamiyah. 16 sivile ble drept i dette angrepet, fem av dem barn, ifølge Abdulrahman.

SOHR meldte tidligere at totalt 28 mennesker var drept i luftangrepene i området, men oppjusterte tallet til 35 etter nye russiske luftangrep mot landsbyen Hawayej Thiab vest i provinsen.

Syriske regjeringsstyrker kjemper i et område vest for Eufrat-elva, mens den kurdiskdominerte opprørsalliansen SDF får amerikansk luftstøtte i en offensiv mot IS øst for elva.

De siste tre dagene er titalls sivile drept i antatte russiske luftangrep i Deir al-Zor-provinsen, ifølge SOHR.

