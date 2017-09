Nord-Korea kaller FN-sanksjoner ondskapsfulle

utenriks

– Nord-Koreas kommende tiltak vil få USA til å lide en større smerte enn noensinne i historien, sa Nord-Koreas ambassadør i Genève, Han Tae Song, under en FN-konferanse om nedrustning tirsdag.

Uttalelsen var den første nordkoreanske reaksjonen på sanksjonene som ble vedtatt enstemmig av FNs sikkerhetsråd dagen før.

– Et veldig lite skritt

USA ønsket i utgangspunktet å stanse all oljeeksport til Nord-Korea, men måtte til slutt godta et svært utvannet utkast for å få Kina og Russland med.

Sanksjonene innebærer blant annet stans i eksporten av naturgass til Nord-Korea, samt at oljeeksporten holdes på dagens nivå. I tillegg stanser verdenssamfunnet all eksport av tekstiler til landet.

– Vi mener dette bare er et nytt, veldig lite skritt, sa USAs president Donald Trump tirsdag.

– Disse sanksjonene er ingenting sammenlignet med det som til sjuende og sist må skje, la han til.

Presidenten utdypet ikke hva han mener bør gjøres videre i striden rundt Nord-Koreas våpenprogrammer.

Militærøvelser

Straffetiltakene er en reaksjon på at Nord-Korea nylig prøvesprengte det som skal ha vært en hydrogenbombe. USA mener at hardere sanksjoner vil tvinge regimet til å forhandle, mens Russland og Kina argumenterer for at også USA må jenke seg for.

De to landene har foreslått at USA stanser militærøvelsene med Sør-Korea mot at Nord-Korea stanser prøveutskytinger av raketter og prøvesprenginger av atomvåpen. Men USA har så langt avvist denne muligheten.

Når USA godtok å moderere sitt forslag til nye FN-sanksjoner, var etter alt å dømme for å unngå at Kina eller Russland la ned veto i Sikkerhetsrådet.

Trump har bekreftet at han satte pris på at sanksjonene ble vedtatt enstemmig.

