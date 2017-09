Nordmann varetektsfengslet for drap på egen mor i Sverige

utenriks

Kvinnen, som var i 70-årene, ble funnet nedgravd utenfor en nedslitt hytte sør for Strömstad fredag kveld, og 35-åringen ble pågrepet i nærheten. De to skal ha bodd i hytta, der de ifølge naboene holdt seg for seg selv.

Tirsdag ble han framstilt for varetektsfengsling i Uddevalla, siktet for overlagt drap på sin mor. Mannen har i avhør erkjent å ha drept henne, men hevder at han hørte stemmer i hodet og led av vrangforestillinger, skriver Göteborgs-Tidningen.

– Han er siktet for å ha drept moren sin, sa aktor Robert Beckard.

Ifølge forsvareren Peter Eklund fastholder mannen at det ikke var meningen å ta livet av moren og han erkjenner derfor ikke overlagt drap.

– Han medgir å ha tatt livet av kvinnen. Men han har hatt usedvanlig sterke vrangforestillinger. Han har hørt stemmer som ledet ham til gjerningen. Det er en psykoselignende tilstand, han hadde ikke til hensikt å drepe henne, sier Ekelund til P4 Väst.

