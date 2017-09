Spansk politi bedt om å beslaglegge valgurner før katalansk folkeavstemning

utenriks

Det er påtalemyndigheten i Catalonia som tirsdag ga politiet ordre om at alt valgmateriell skal beslaglegges.

Katalanske separatister er fast bestemt på å gjennomføre folkeavstemningen. Det på tross av at Spanias statsminister Mariano Rajoy flere ganger har sagt at den er ulovlig og at han ikke under noen omstendighet vil tillate at Spanias rikeste og økonomisk viktigste region løsriver seg fra resten av landet.

Spanske medier meldte tirsdag at landets grunnlovsdomstol har suspendert loven som var ment å fungere som Catalonias midlertidige grunnlov i tilfelle regionen erklærer seg som uavhengig.

Domstolen har tidligere erklært folkeavstemningen for grunnlovsstridig.

Tiltakene kommer dagen etter at rundt én million katalanere markerte den katalanske nasjonaldagen, en markering der deltakerne også viste sin støtte til folkeavstemningen om uavhengighet.

Spanias justisminister Rafael Catala uttrykte tirsdag frykt for at mandagens massemønstring vil føre til en mer spent situasjon i Catalonia.

– Noen mennesker er interessert i å skape et krigsklima og nøre oppunder konflikt og aggresjon, sa justisminister Rafael Catala på spansk fjernsyn.

Han frykter at det vil bryte ut gatekamper i Catalonia 1. oktober, samme dag som den regionale separatistregjeringen planlegger å holde sin folkeavstemning.

(©NTB)