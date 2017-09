Tyrkia kjøper russisk rakettsystem

utenriks

President Recep Tayyip Erdogan bekrefter at det er inngått kontrakt om kjøp av S-400, et moderne og avansert luftvernrakettsystem utviklet av den russiske våpenprodusenten GSKB Almaz-Antej.

– Så vidt meg bekjent har vi også betalt depositum, sa Erdogan tirsdag.

– Russlands president Vladimir Putin og jeg er fast besluttet på dette, legger han til.

Våpenkontrakten er den første store som er inngått mellom Ankara og Moskva, og det er også den største avtalen Tyrkia har inngått med et land utenfor NATO.

Både Pentagon og flere amerikanske kongressmedlemmer har gitt uttrykk for bekymring over at Tyrkia satser på et russisk våpensystem.

Erdogan avfeier kritikken og mener Tyrkia står fritt til å kjøpe militært utstyr fra hvem de vil. Putins militære rådgiver Vladimir Kozjin understreker at handelen også er i Russlands interesse.

– Jeg kan garantere at alle beslutninger om denne kontrakten, er helt i tråd med våre strategiske interesse, sier han til nyhetsbyrået TASS.

– Av den grunn forstår vi reaksjonene fra flere vestlige land, som nå forsøker å legge press på Tyrkia, legger han til.

