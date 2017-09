130 tonn tungt fettberg blokkerer Londons kloakksystem

utenriks

Det vil ta opp til tre uker å fjerne det steinharde fettet, som av vannselskapet Thames Water omtaler som «monster-fettberg».

Fettklumpen er en kvart kilometer lang og veier 130 tonn. Den ligger under en større vei i Whitechapel øst i London.

– Dette fettberget er nok det største vi noensinne har sett. Det er et fullstendig monster og det krever store mannskapsstyrker og maskiner for å fjerne det, fordi det er steinhardt, sier vannverkssjef Matt Rimmer.

Et mannskap på åtte personer tar nå i bruk høytrykksspylere for å forsøke å løse opp fettberget, og deretter suge opp bitene og samle dem i beholdere.

– Det er omtrent som å brekke i stykker betong. Det er frustrerende når man vet at slike situasjoner er fullstendig mulig å unngå. Dette er forårsaket av at folk tømmer ut fett og olje i vasken og kaster våtservietter, bind og bleier i do, sier Rimmer.

London er ikke ukjent med at ting baller på seg i undergrunnen. I 2013 måtte Thames Water bruke ti dager på å fjerne et fettberg på 15 tonn i kloakksystemet i Kingston sørvest i London.

Thames Waters statistikk viser at det tre ganger i timen oppstår blokkeringer forårsaket av fett og fem ganger i timen blokkeringer forårsaket av blant annet våtservietter.

Regningen blir feit nok – det koster rundt 1 million pund, i overkant av 10 millioner kroner, for en måneds arbeid med å rydde opp i griseriet.

