150 flyktninger reddet i Svartehavet

Den rustne båten ble tauet inn til havnebyen Constanta før daggry onsdag etter at sterk vind og høy sjø gjorde redningsaksjonen vanskelig.

Cristian Cicu i den rumenske kystvakten opplyser at en første telling viste at det var 153 mennesker om bord i båten, blant dem 53 barn.

Båten ble først observert tirsdag morgen, og da den sendte ut nødsignal, ble to kystvaktbåter sendt for å hjelpe.

Stadig flere flyktninger forsøker å nå Europa via Svartehavet fra Tyrkia etter at Tyrkia stengte overfarten over Egeerhavet til Hellas.

