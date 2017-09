700 ordførere i Catalonia kan bli pågrepet

utenriks

De regionale myndighetene har bedt de 947 ordførerne i Catalonia om å stille lokaler til rådighet for den planlagte folkeavstemningen om uavhengighet fra Spania. Maza forsøker med sin etterforskning og advarsel å hindre dette.

Han varslet onsdag at 712 ordførere nå skal etterforskes fordi de allerede har tilbudt å stille opp med lokaler til den planlagte avstemningen 1. oktober.

Det regionale politiet i Catalonia har nå fått ordre om å pågripe dem dersom de ikke følger anmodning om innkalling til avhør, uttalte Maza onsdag.

Den regionale koalisjonsregjeringen i Catalonia har varslet at den skal gjennomføre planen om å holde folkeavstemning om uavhengighet fra Spania, til tross for at grunnlovsdomstolen har erklært avstemningen for grunnlovsstridig.

Statsminister Mariano Rajoy har flere ganger sagt at en slik folkeavstemning vil være ulovlig, og at han ikke under noen omstendighet vil tillate at Spanias rikeste og økonomisk viktigste region erklærer seg som uavhengig.

Tirsdag sa justisminister Rafael Catala at han frykter gatekamper 1. oktober.

