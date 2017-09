EU varsler nye tiltak mot kinesiske oppkjøp 

utenriks

– Europa må forsvare sine strategiske interesser. Derfor foreslår vi i dag et nytt rammeverk for hvordan vi vurderer investeringer, sa EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker i sin årlige tale til EU-parlamentet om unionens tilstand.

Han nevnte ikke kineserne direkte, men tiltakene anses som spesielt rettet mot dem.

– Hvis et offentlig utenlandsk selskap ønsker å kjøpe for eksempel en strategisk europeisk havn, en del av vår energiinfrastruktur eller et selskap som driver med forsvarsteknologi, kan dette kun skje i full åpenhet etter en grundig undersøkelse og diskusjon, sa Juncker.

(©NTB)