FN-sjefen ber Myanmar stanse angrep på rohingyaer

utenriks

– Jeg ber myndighetene i Myanmar stanse militære aktiviteter og voldshandlinger, sa Guterres på en pressekonferanse i New York onsdag.

Han beskriver rapporter om sikkerhetsstyrker som angriper sivile i delstaten Rakhine, som fullstendig uakseptable. På spørsmål om hvorvidt han er enig i at rohingya-folket utsettes for etnisk rensing, svarer generalsekretæren:

– Når en tredel av rohingya-befolkningen har vært nødt til å flykte fra landet, kan du finne et bedre uttrykk for å beskrive det?

Nesten 380.000 rohingyaer har de tre siste ukene flyktet over grensen til Bangladesh, ifølge FN. Masseflukten skjer under en militæroperasjon som ble iverksatt etter at en militant rohingya-gruppe angrep flere politiposter 25. august.

Sikkerhetsrådet holder onsdag kveld et ekstraordinært møte om situasjonen.

