Flere Air Berlin-avganger kansellert

utenriks

Til sammen 30 avganger ble innstilt onsdag i det konkursrammede selskapet, mot 100 dagen før, etter at 149 flygere ble hjemme.

Sykemeldingene skyldes etter alt å dømme en strid om flygernes mulige overføring fra Air Berlin til en eventuell ny kjøper. Det avviser imidlertid pilotforeningen Vereinigung Cockpit.

Selskapets ledelse anklager de ansatte for å sabotere forsøket på å berge selskapet fra nedleggelse.

Air Berlin begjærte seg konkurs i forrige måned etter at den største eieren, Etihad Airways, trakk tilbake finansiering av selskapet. Tyske myndigheter har varslet et lån på 150 millioner lån for å holde selskapet på vingene.

(©NTB)