Kriminelle skal ha stått bak tusenvis av dataangrep i Sverige

utenriks

Kringkasteren SVT beskriver saken som en av de største i sitt slag i Sverige.

Dataangrepene skjedde i 2015 og 2016, ifølge tiltalen. De mistenkte beskrives som åtte yrkeskriminelle fra ulike land som har operert fra Sverige.

Gruppen skal ha stått bak bedragerier for en anslått verdi av over 40 millioner kroner. Flere banker, kommuner, det svenske Skolverket, Lunds universitet og Storstockholms brandförsvar står på listen over dem som er rammet. Etter det SVT erfarer, kan også et politisk parti være blant ofrene.

Selv om gruppen har operert fra Sverige, skal noen av dataangrepene ha vært rettet mot mål i andre land. Svensk politi har stått i spissen for en internasjonal etterforskning av saken.

