Macron møtte sinte innbyggere i Saint Martin

Frankrike er blant de landene som har fått kritikk for ikke å forberede sine karibiske øyer på risikoen for orkan-katastrofe.

Under en pressekonferanse tirsdag la Macron fram en plan for utdeling av hjelpemidler, vann, mat og medisinsk hjelp til de som måtte trenge det. Han bekrefter at elleve personer døde på Saint Martin som følge av uværet.

– Det vi har sett i dag er folk som er bestemt på å gjenoppbygge øya og gå tilbake til normalen, sa Macron.

– De er utålmodige og de krever svar. Noen er veldig, veldig sinte. Sinnet er legitimt fordi det er et resultat av frykten de har måttet møte og av å være utslitt, fortsetter han. Han legger til at de vil hjelpe dem som ønsker å reise fra øya.

Macron lover nå å gjenoppbygge en mer robust øy i møte med naturkatastrofer.

– Jeg ønsker ikke å gjenoppbygge øya slik den var. Vi har sett at mange hjem var bygget for svake med dårlig infrastruktur. Plasseringen av hjemmene var ikke tilpasset risikoen, fortsatte Macron.

Opprydningsarbeid

De som måtte evakuere på grunn av Irma begynner å returnere til hjemmene sine både i Karibia og i USA. Totalt er minst 55 personer omkommet i uværet.

Bare i Florida har det offisielle tallet på antall omkomne økt fra sju til tolv, ifølge talsmann McKinley Lewis for guvernør Rick Scott i Florida.

Ifølge Lewis har seks personer mistet livet i trafikkulykker, fire i arbeid knyttet til orkanen, en person døde av elektrisk sjokk fra en kraftledning mens en annen person døde av hjerteproblemer.

Trump på besøk

Torsdag reiser USAs president Donald Trump og førstedame Melania Trump til Florida for å se med egne øyne ødeleggelsene forårsaket av Irma. Presidenten skal blant annet kartlegge hvor mye føderal hjelp delstaten trenger til gjenoppbyggingen.

Ett av fire hjem i øygruppa Florida Keys er ødelagt, og fortsatt er ikke det totale omfanget av ødeleggelsene kjent. Redningsarbeidere jobber med å få oversikt over ødeleggelsene og levere mat og vann til den rammede øygruppa.

– Vi har et stort arbeid foran oss, men sammen skal vi klare å få delstaten gjenoppbygd, sier Scott.

Nærmer seg normalen

Andre steder i delstaten begynner livet å nærme seg normalen. De fleste portforbudene er opphevet og store fornøyelsesparker er gjenåpnet.

Cruiseskipene som lenge måtte ligge ute i havet og drive mens Irma stormet som verst, er nå kommet i land med tusenvis av passasjerer.

9,5 millioner innbyggere i Florida er fortsatt uten strøm. Ifølge kraftselskapene kan det ta opp til ti dager før strømlinjene er reparert. Om lag 110.000 mennesker oppholder seg fortsatt i tilfluktssentre rundt om i delstaten.

I byen Naples sto 300 mennesker i kø utenfor en matbutikk og ventet på at den skulle åpne tirsdag morgen.

