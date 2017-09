Maduro bekrefter samtaler med opposisjonen i Venezuela

utenriks

Maduro og opposisjonen i landet er invitert til av president Danilo Medina i Den dominikanske republikk som vil stille som megler i samtalene. Spanias tidligere statsminister, José Luis Rodríguez Zapatero, vil også være til stede.

– Zapatero og president Medina vet veldig godt at jeg har vært en forkjemper for en slik samtale, og jeg takker ja til å delta i nye samtaler, sa president Maduro under et regjeringsmøte sendt på TV tirsdag.

FNs generalsekretær António Guterres var raskt ute med å støtte initiativet.

– Generalsekretæren uttrykker full støtte til initiativet fra Den dominikanske republikk, støttet av Mr. José Luis Rodríguez Zapatero, til å invitere Venezuela og opposisjonen til å starte prosessen om politiske samtaler, heter det i en pressemelding fra generalsekretærens kontor.

– Brudd på menneskeheten

Mandag sa FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein at han mener det foregår så omfattende brudd på menneskerettighetene i Venezuela at det kan være snakk om forbrytelser mot menneskeheten.

Han ber FNs menneskerettsråd iverksette en internasjonal granskning av menneskerettighetsbrudd i Venezuela.

FNs menneskerettskontor la for to uker siden fram en ny rapport der det heter at Maduro har innført en undertrykkende politikk som skaper frykt i befolkningen. Myndighetene går systematisk til verks for å slå brutalt ned på demonstrasjoner og politisk motstand, noe som går på bekostning av innbyggernes rettigheter og frihet, heter det i rapporten.

Hussein har uttrykt bekymring over myndighetenes forsøk på å kriminalisere den politiske opposisjonen.

125 personer drept

125 personer er blitt drept i sammenstøt under demonstrasjoner i Venezuela. FN slår fast at landets sikkerhetsstyrker og regjeringsvennlige grupper har ansvar for minst 73 av drapene.

Maduro gjennomførte i sommer et valg på en ny forsamling som nå har mer makt enn den opposisjonsjonskontrollerte nasjonalforsamlingen, som ble valgt i 2015.

Valget er blitt kritisert som udemokratisk, og det ble boikottet av opposisjonen.

(©NTB)