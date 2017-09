Menneskerettighetene avspises med 20 dollar på Filippinene

utenriks

Nasjonalforsamlingen vedtok også torsdag å stille landets høyesterettsjustitiarius for riksrett på grunn av hennes kritikk av president Rodrigo Dutertes brutale kampanje mot narkotika.

De to vedtakene øker frykten for at Duterte er fast bestemt på å stoppe munnen på alle som ytrer kritikk mot hans krig mot narkotika, som har kostet tusener av liv. Mange ser dem også som et tegn på at landet er på gli mot diktatur.

– Ba om det

I vedtaket ble menneskerettighetskommisjonens budsjett på 678 millioner pesos (10 millioner kroner) til 1,000 pesos (160 kroner). Duterte selv sa at det var på grunn av kommisjonens kritikk mot drapene på narkotikasmuglere og brukere.

– Han ba om det selv, sa Duterte om kommisjonens leder Jose Gascon, mens presidenten i nasjonalforsamlingen, Pantaleon Alvarez kalte kommisjonen «ubrukelig». Vedtaket ble gjort med 119 mot 32 stemmer.

Begrunnelsen for å stille høyesterettsjustitiarius Maria Loudes Sereno for riksrett er at det kan være hold i korrupsjonsanklager mot henne.

Sereno har vært sterkt kritisk til menneskerettighetsbruddene som krigen mot narkotika har medført. I fjor skrev hun et brev til Duterte der hun kritiserte ham for å anklage sju dommere for å være engasjert i narkotikasmugling, noe som satte dem i fare for å bli drept.

– Diktatur

Duterte svarte med å true med å innføre unntakstilstand om hun fortsatte å blande seg inn i hans kampanje mot narkotika.

Flere tusen mennesker er drept siden Duterte i fjor innledet sin krig mot narkotika og oppfordret politiet til å skyte smuglere og brukere på stedet.

Ledere for opposisjonen advarer mot at Duterte, som nylig har rost både tidligere diktator Ferdinand Marcos og Russlands president Vladimir Putin, er i ferd med å innføre diktatur.

– Dette setter oss på en kurs direkte mot diktatur, sier lederen for det liberale partiet, senator Francis Pangilinan.

(©NTB)