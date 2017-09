Myanmar: 176 rohingya-landsbyer tømt

utenriks

Talsmannen Zaw Htay sier at disse landsbyene er tømt etter at alle innbyggerne flyktet.

Til sammen finnes det ifølge ham 471 landsbyer i de aktuelle områdene. I ytterligere 34 landsbyer har deler av befolkningen flyktet.

Minst 370.000 rohingyaer har de tre siste ukene flyktet over grensen til Bangladesh, ifølge FN. Masseflukten skjer som følge av militæroperasjonen som ble iverksatt etter at en militant rohingya-gruppe angrep flere politiposter 25. august.

Zaw Htay, som er talsmann ved presidentens kontor, sier onsdag at de som har flyktet, ikke kan regne med å få vende tilbake uten videre.

– Vi må sjekke dem. Vi kan kun akseptere dem etter at de er blitt sjekket, sier talsmannen, som ikke omtaler ikke folkegruppen som rohingyaer, slik verdenssamfunnet gjør, men som bengalere.

Suu Kyi skal tale

I det buddhist-dominerte Myanmar mener mange at den muslimske minoriteten stort sett består av ulovlige innvandrere fra Bangladesh, og at de selv forsøker å definere seg som et eget folkeslag.

FNs menneskerettssjef sa denne uka at angrepene på rohingya-minoriteten fremstår som et skoleeksempel på etnisk rensing. Sikkerhetsrådet skulle onsdag kveld holde et ekstraordinært møte for å diskutere angrepene og volden i Myanmar.

Tidligere på dagen ble det kjent at regjeringsleder Aung San Suu Kyi skal holde en TV-overført tale til nasjonen tirsdag neste uke. Der skal hun ifølge en talsmann snakke om fred og forsoning.

Dropper FNs hovedforsamling

Flyktningene har fortalt at landsbyene deres er blitt angrepet av militæret og buddhistisk mobb, mens militæret hevder at det er militante rohingyaer som står bak ildspåsettelser og andre overgrep mot sivile.

Suu Kyi har foreløpig unnlatt å fordømme behandlingen av den muslimske minoriteten. Onsdag ble det kjent at hun melder avbud til FNs hovedforsamling som finner sted senere i september.

Ifølge Zaw Htay blir Suu Kyi hjemme fordi hun forsøker å roe ned situasjonen i delstaten Rakhine. Han sier også at det er fare for opptøyer andre steder, og at det er kommet meldinger om mulige terrorangrep, noe regjeringen også må håndtere.

Al-Qaida-trussel

Myanmars behandling av rohingyaene har ført til raseri i muslimske land, og ifølge Reuters har al-Qaida nå oppfordret muslimer over hele verden til å hjelpe rohingyaene med blant annet militær støtte.

– Den dyriske behandlingen av våre muslimske brødre skal ikke få passere ustraffet. Regjeringen i Myanmar skal få smake det våre muslimske brødre har fått smake, står det i meldingen, ifølge overvåkingsgruppen SITE.

Myanmars regjering hevder at militærets framferd er en legitim operasjon mot «terrorister», og at den er nødvendig for å skape ro og stabilitet i Rakhine.

Myanmar fikk denne uken støtte av Kina, som også mener det er snakk om en nødvendig sikkerhetsoperasjon for å sikre landets stabilitet.

Det bor også muslimer i andre deler av Myanmar, ikke minst i storbyen Yangon og i sentrale områder av landet. Disse er statsborgere på lik linje med buddhister, men ytterliggående buddhistmunker har lenge ført en aggressiv svertekampanje mot muslimer, og det er frykt for at konflikten i Rakhine også vil forverre antimuslimske holdninger andre steder.

