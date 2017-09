Raftostiftelsen kritiserer Aung San Suu Kyi

utenriks

– Med volden vi ser nå, har hun ikke lenger noe valg. Hun må tydelig og utvetydig fordømme overgrepene mot sivile, sier stiftelsens daglige leder Jostein Hole Kobbeltvedt til NRK.

Aung San Suu Kyi ble tildelt Raftoprisen i 1990, da hun fortsatt var en ukjent menneskerettsforkjemper som satt i husarrest i hjemlandet. Året etter ble hun tildelt Nobels fredspris.

I 2012 besøkte hun Bergen og møtte representanter for Raftostiftelsen. Da hun talte på Torgallmenningen, ble det anslått at 20.000 mennesker var til stede for å hylle henne.

Aung San Suu Kyi har i dag en stilling som i praksis innebærer at hun er Myanmars regjeringssjef – men med begrenset innflytelse over landets militære styrker. Myanmarske soldater anklages for grove overgrep mot den muslimske minoriteten rohingya, og FN anslår at 370.000 rohingyaer har flyktet over grensa til Bangladesh de siste tre ukene.

(©NTB)