Suu Kyi skal holde TV-sendt tale om Rakhine-konflikten

utenriks

Talen skal holdes 19. september, opplyste Suu Kyis talsmann Zaw Htay onsdag. Han sier at den vil handle om fred og forsoning.

Suu Kyi har fått kraftig kritikk internasjonalt som følge at hun ikke har fordømt behandlingen av rohingyaene, en muslimske minoritet i den vestlige delstaten Rakhine. På hjemmebane er hun imidlertid fortsatt svært populær.

Nærmere 400.000 rohingyaer har de tre siste ukene flyktet over grensen til Bangladesh etter at militæret iverksatte en større operasjon som følge av et opprørsangrep 25. august.

Militæret anklages for å ha lagt ut landminer ved grensen slik at flyktningene ikke skal kunne komme tilbake.

Myanmarske myndigheter opplyste onsdag at det er nedsatt en ny komité som skal sørge for at anbefalingene til Rakhine-komiteen blir gjennomført så fort som mulig, ifølge nettavisen Irrawaddy.

Rakhine-komiteen har vært ledet av tidligere FN-sjef Kofi Annan. Den anbefaler blant annet at myndighetene slutter å internere rohingyaer i leire, og at det gjøres store økonomiske investeringer i den fattige delstaten.

