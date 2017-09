– Minst 50 drept i stort angrep i Irak

utenriks

Ifølge provinsens visehelsesjef, Abdel Hussein al-Jabri, er 50 personer drept og 87 såret. Han frykter at dødstallet vil stige ettersom tilstanden er alvorlig for mange av de sårede.

Angrepet fant sted torsdag og var rettet mot en kontrollpost og en restaurant. Restauranten ligger ved en hovedvei og blir brukt av iranske pilegrimer. Mange av ofrene antas å være iranere.

Den ytterliggående gruppa IS hevder å stå bak angrepet, ifølge en kunngjøring offentliggjort på IS-nettstedet Amaq.

Al-Nassiri er provinshovedstad i den sjiadominerte provinsen Thi Qar sør i Irak.

Lokale kilder opplyser at angrepet begynte med at en gruppe menn skjøt mot tilfeldige restaurantgjester. Deretter skal to selvmordsbombere ha sprengt seg i luften. Den ene utløste en bombe ved en kontrollpost like i nærheten, opplyser lokale kilder til nyhetsbyrået DPA.

(©NTB)