Blandede forventninger til høring etter brannkatastrofen i London

Torsdag startet høringen som blant annet skal gi svar på hvorfor brannen spredte seg så raskt, hvilke forskrifter som eventuelt ble brutt og hvilket ansvar lokale myndigheter har for at brannen krevde så mange liv.

Høringen ble innledet med ett minutts stillhet for ofrene. Mange av dem var innvandrere og personer med lav inntekt, og kun 58 av dem er så langt identifisert.

Om lag 600 personer har fått kriseterapi etter brannen.

Høringen skal blant annet ta for seg hvilket ansvar myndighetene i bydelen Kensington og Chelsea har for at så mange mennesker omkom.

Søker svar

Lederen for granskningen, den pensjonerte dommeren Martin Moore-Bick, håper at granskningen skal kunne bidra til en form for trøst til etterlatte og overlevende.

Han lovet i sitt innledningsinnlegg svar på hvordan en slik katastrofe kunne skje i London i det 21. århundret. Først i mars eller april er den første delrapporten ventet.

Moore-Bick roste også hvordan lokalsamfunnet har taklet katastrofen, men han har sagt nei til å ta med en lokal representant i granskningskomiteen ettersom han mener det vil true hans upartiskhet.

Men forventningene til høringen er blandede. Noen gir uttrykk for sinne og tror at det ikke vil føre til noe som helst, mens andre håper at den i hvert fall vil bidra til å sørge for at noe slikt aldri skjer igjen.

Startet i fryser

– Dette gir en stor mulighet for at ting kan endres i nær framtid. Hvis vi redder liv fra nå av, er det i hvert fall noe, sier Miguel Alves, en av beboerne som kom seg unna brannen.

Brannen startet i en fryser og spredte seg raskt gjennom den 24 etasjer høye boligblokken Grenfell Tower i North Kensington natt til 14. juni.

Ifølge BBC tok det 30 minutter før en høy brannstige var på plass ved bygningen. Mange av beboerne ropte desperat om hjelp fra vinduene, og flere kastet seg ut i et forsøk på å berge livet.

Det er ingen mistanke om at brannen var påsatt, men i 2016 fikk bygningen ny fasade og nytt oppvarmingssystem i forbindelse med en renovering. Den nye fasaden besto av aluminiumplater med plast mellom, og dette kan ifølge eksperter ha ført til den raske spredningen.

