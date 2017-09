Irakisk guvernør sparket etter at han støttet kurdisk folkeavstemning

utenriks

Et flertall i Iraks nasjonalforsamling stemte torsdag for at guvernør Najmidin Karim må gå av. Kurdiske representanter boikottet avstemningen, som ifølge ikke navngitte kilder ble holdt på forespørsel fra regjeringen.

Karim, som selv er kurder, mener avstemningen er ugyldig.

– Det er kun provinsrådet som har makten til å trekke tilbake tilliten og avskjedige meg, sier han.

I 2014 tok kurdiske styrker kontroll over den etnisk blandede byen Kirkuk. Det skjedde etter at irakiske styrker trakk seg tilbake under lynoffensiven til ekstremistgruppa IS nord i Irak.

I august stemte provinsforsamlingen i Kirkuk for å delta i folkeavstemningen i Kurdistan 25. september.

Regjeringen i Bagdad mener folkeavstemningen er i strid med grunnloven.

