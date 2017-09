Rohingyaer benekter at de har satt fyr på egne landsbyer

utenriks

BBC viste forrige uke bilder av en brennende landsby i delstaten Rakhine. Myndighetene i Myanmar hevdet innbyggerne selv hadde satt fyr på landsbyen sin, noe FN har betegnet som «en fullstendig benektelse av virkeligheten».

En reporter fra den britiske rikskringkasteren dro torsdag inn til Bangladesh der hun viste fram bildene av den brennende landsbyen til innbyggerne som var der da det skjedde.

– Politiet og lokale buddhister i Rakhine drepte folk. Politiet skjøt. De satt fyr på hjemmene våre. De drepte bare muslimer. De drepte til og med folk som flyktet, sier landsbyboer Dildah Begum.

En annen landsby, Maungdaw, er også filmet mens den sto i brann. Også der hevder myndighetene innbyggerne selv sto bak.

–I vårt område i Maungdaw, ble alle husene, inkludert mitt, påtent av militæret og myndighetene i Rakhine. Jeg så flammene med mine egne øyne, sier Hossein Khan.

Anklages for terror

Masseflukten begynte da Myanmars hær iverksatte en større militæraksjon i Rakhine 25. august. Offensiven ble igangsatt etter at opprørere fra blant annet organisasjonen ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) gikk til angrep på politistillinger.

FN-sjef António Guterres sa onsdag at det som foregår i Rakhine er etnisk rensing. Andre rettighetsgrupper hevder Myanmars hær har brukt ARSAs angrep som dekkhistorie for en plan om å tvinge de om lag 1,1 million rohingyane i landet ut av Rakhine.

Dette har Aung San Suu Kyis regjering benektet. De betegner opprørerne som «ekstremistiske terrorister», som vil innføre islamsk styre i en del av delstaten Rakhine. De hevder også gruppa omfatter krigere som har trent med pakistansk Taliban.

Benekter terrortilknytning

Disse påstandene ble ikke svekket av at al-Qaida torsdag manet muslimer rundt om i verden til motstand mot undertrykkelsen i Rakhine.

ARSA har imidlertid gjentatte ganger tatt avstand fra internasjonal jihadisme og insistert på at kravene deres er lokale og i forsvar mot omfattende statlig undertrykkelse.

– ARSA føler det er nødvendig å tydeliggjøre at organisasjonen ikke har noen tilknytning til al-Qaida, IS i Irak og Syria, Lashkar-e-Taiba eller noen annen transnasjonal terrorgruppe. Vi ønsker ikke disse velkommen i konflikten i Rakhine, heter det i en uttalelse på Twitter torsdag.

15.000 hver dag

Tre uker etter at rohingyaenes masseflukt fra Myanmar til Bangladesh startet, fortsetter 15.000 rohingyaer daglig å strømme over grensa med mål om å søke hjelp og sikkerhet i overfylte leire i Bangladesh, ifølge UNICEF.

Flere tar veien over elva Naf i skrøpelige trebåter. To personer omkom torsdag morgen, da en av om lag tolv båter som fraktet rohingyaer over elva, kantret.

Med torsdagens ulykke har totalt 88 personer druknet på vei over elva.

Overfylte leire

Ifølge myndighetene er 176 av 471, eller 37,4 prosent av alle rohingya-landsbyer, fullstendig tømt for folk. Ytterligere 34 landsbyer er delvis forlatt.

På den andre siden av grensa er to flyktningleirer i Bangladesh nå overfylt. Myndighetene har sagt at de skal frigjøre landområder til en tredje.

Ifølge UNICEF er 240.000 av de 400.000 som har flyktet, barn. Flere av dem er uten foreldrene sine. Mange av de andre er eldre og kvinner.

