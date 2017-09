Sør-Korea vil ikke ha kjernefysiske våpen 

utenriks

I sitt første TV-sendte intervju siden Nord-Koreas seneste kjernevåpentest sier Moon at han ikke er enig i at Sør-Korea bør utvikle egne kjernefysiske våpen.

Til CNN sier Moon at selv om han ikke støtter utplassering eller satsing på utvikling av kjernevåpen, så «må Sør-Korea utvikle stridsevnen vår i møte med Nord-Koreas utvikling av kjernefysiske våpen».

– Å svare Nord-Korea ved å ha våre egne kjernevåpen vil ikke sikre fred på Koreahalvøya, og det vil kunne føre til et våpenkappløp med kjernefysiske våpen i Nordøst-Asia, sier Moon.

Moon vant presidentvalget i mai etter at han i valgkampen lovet kontakt og dialog med regimet i Pyongyang, ikke konfrontasjon.

Neste uke reiser han til New York for å delta på et møte i FNs hovedforsamling. Reisen finner sted samtidig som det spekuleres på om forholdet mellom USA og Sør-Korea blir stadig mer konfliktfylt. Tidligere i september anklaget USAs president Donald Trump Moon for å søke «ettergivenhet» overfor Nord-Korea.

Moon sa torsdag at det han tror Trump mente, var at ikke bare Sør-Korea og USA, men også Kina og Russland sammen, må svare tydelig på Nord-Koreas provokasjoner.

