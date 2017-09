Trump lover full støtte til orkanofre

utenriks

– Vi elsker folket i Florida, sa Trump da han torsdag møtte innbyggere i byen Naples i løpet av et tre timer langt besøk.

Sammen med Melania og Pence delte han ut smørbrød og bananer i et område hvor mange bor i såkalte mobile homes. Mange av disse billige, flyttbare boligene fikk skader eller ble helt ødelagt i orkanen som rammet Florida i helgen.

Nedblåste trær

Trump fikk et overblikk over ødeleggelsene da han ble fløyet i helikopter langs sørvestkysten av Florida og deretter kjørt i bil gjennom gater med nedblåste trær og trafikklys og stengte butikker.

Sammen med Melania og Pence spaserte han også langs en gate i Naples der de kunne se hauger med ødelagte og vasstrukne møbler på verandaene og møte beboere som var glade for å se ham.

– Vi vil støtte dere hundre prosent, sa presidenten før han tok på seg hansker og delte ut sandwicher.

Roste guvernøren

Han roste masseevakueringen i forkant av uværet og sa at tusener av mennesker kunne ha omkommet hvis ikke evakueringen var blitt gjennomført.

Han roste også guvernør Rick Scott for hans innsats og kunne ikke dy seg for et politisk innspill da han oppfordret Scott til å stille til valg som senator neste år.

Myndighetene i Florida oppfordret over 6 millioner mennesker til å forlate hjemmene sine før orkanen Irma. Den traff delstaten lenger vest enn først antatt, i tillegg til at den raskt svekket seg over land – noe som bidro til at ødeleggelsene i Florida ble mindre enn fryktet.

Likevel er det fortsatt 2,6 millioner mennesker som ikke har fått strømmen tilbake i delstaten, der minst 20 mennesker har mistet livet i ulykker knyttet til uværet.

Orkanen raserte flere øyer i Karibia, og her har rundt 40 mennesker omkommet.

