utenriks

Asia-reisen vil trolig finne sted i november, sa Trump til pressefolk om bord på presidentflyet Air Force One torsdag.

Trump sa det kan hende at han også vil være til stede på et møte i samarbeidsorganisasjonen for land i Asia og Stillehavsregionen, APEC, som skal holdes i Vietnam.

Filippinene har invitert Trump til et møte i den regionale organisasjonen ASEAN, men presidenten har foreløpig ikke bestemt om han til delta her.

