Advokat: Fengslet fransk journalist blir løslatt i Tyrkia

Nyheten ble kjent dagen etter at Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian besøkte Ankara der han ba om at Loup Bureau (26) måtte løslates.

Christophe Deloire i Reportere Uten Grenser skriver på Twitter at Bureau vil bli løslatt innen kort tid, og at han reiser tilbake til Paris lørdag.

Franskmannen ble pågrepet på en grenseovergang i Sirnak-provinsen ved den tyrkisk-irakiske grensen i slutten av juli. Han ble siktet for å være medlem i den kurdisk-syriske militsgruppen YPG, som tyrkiske myndigheter har stemplet som terrorgruppe.

I februar pågrep tyrkiske myndigheter Deniz Yucel, korrespondent for den tyske storavisen Die Welt. Erdogan har selv omtalt Yucel som «terroragent».

Også den tyske menneskerettighetsaktivisten Peter Steudtner sitter fengslet for brudd på tyrkiske terrorlover, noe tyske myndigheter har reagert svært kraftig på. Saken førte i sommer til at tyske myndigheter endret reiserådene til Tyrkia fordi de mente at tyske statsborgere risikerte å bli pågrepet og varetektsfengslet uten grunn.

I juni ble den franske pressefotografen Mathias Depardon deportert etter å ha sittet fengslet en måned. Han ble i likhet med Bureau pågrepet sørøst i landet, og ble også anklaget for å støtte terrorgrupper.

Ifølge nettsiden P24 sitter 171 journalister fengslet i Tyrkia. De fleste er blitt pågrepet etter at myndighetene innførte unntakstilstand etter kuppforsøket i fjor sommer.

