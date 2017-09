Britisk politi jakter på T-baneangriper

utenriks

Sikkerhetskilder sier at de har identifisert en person som mistenkes for å være knyttet til eksplosjonen ved hjelp av overvåkingskameraer, melder flere medier, blant dem Sky News.

London-politiet melder at flere hundre etterforskere og sikkerhetspersonell er i gang med å sjekke overvåkingskameraer, gjøre åstedsundersøkelser og avhøre vitner.

Metropolitan Police har bekreftet at de etterforsker hendelsen på Londons undergrunnsbane som terror. Det er den britiske antiterrorstyrken som leder etterforskningen.

Den hjemmelagde bomben gikk av i en fullpakket T-banevogn ved stasjonen Parsons Street i morgenrushet ved 07.30-tiden fredag. Minst 22 personer ble brakt til sykehus, men det er ikke kommet meldinger om at noen er livstruende skadd.

May kritiserte Trump

Et par timer etter at sprengladningen hadde gått av skrev, omtalte USAs president Donald Trump hendelsen på Twitter.

«Dette er syke og gale mennesker som var i Scotland Yards søkelys», skrev han. Han ble imidlertid advart av Storbritannias statsminister Theresa May mot å spekulere på hvem som står bak angrepet.

– Vet han noe som ikke vi vet, spurte hun retorisk.

– Jeg tror det aldri er til hjelp for noen å spekulere rundt det som er en pågående etterforskning, slo hun fast.

Kalte inn til krisemøte

Fredag ettermiddag satt May i møte med regjeringens krisekomité (COBRA).

Etter møtet fortalte hun pressen at det nasjonale beredskapsnivået ikke kom til å bli hevet men bli værende på «alvorlig», som har vært nivået siden angrepet i Manchester i mai. Neste nivå er «kritisk», som betyr at et angrep er nært forestående.

Hun tok likevel ikke lett på fredagens angrep, som er femte i landet i år.

– Dette var åpenbart en anretning som var ment å gjøre stor skade, sa statsministeren.

Flammer opp til taket

Flere videoer og bilder fra T-banen viser en gjenstand som kan se ut som en hjemmelaget bombe plassert inne i en vogn på T-banen. Gjenstanden består av en hvit plastbøtte med en hvit handlepose rundt, med ledninger hengende ut. På flere av bildene kan man se mindre flammer rundt gjenstanden.

The Telegraph skriver at hele sprengladningen trolig ikke detonerte. Det var festet en timer på anretningen ifølge CNN, som har opplysningen fra en kilde med innsyn i etterforskningen.

En av passasjerene beskriver overfor Sky News «et massivt glimt av flammer» som nådde taket på T-banevogna samtidig som området rundt ble fylt med lukt av kjemikalier. Han sier det var flere skolebarn på vogna, som ble dyttet rundt av folk som prøvde å komme seg unna flammene.

En annen passasjer sier han så en «ildkule» som «fløy inn på T-banen» før vogna ble evakuert.

(©NTB)