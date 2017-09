utenriks

Det melder CNN.

Togene mellom Earl's Court og Wimbledon på District Line er innstilt som følge av en hendelse på T-banen, opplyser Transport for London, som drifter banen.

Politiet bekrefter også at det har vært en hendelse på stasjonen Parsons Green.

– Vi er klar over at det har vært en hendelse på Parsons Green-stasjonen. Politiet er på stedet. Mer info følger, opplyser en talsperson fra Metropolitan-politiet til The Telegraph.

(©NTB)