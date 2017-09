FN stadig mer bekymret for situasjonen til rohingyaene 

utenriks

FNs flyktningbyrå (UNHCR) blir stadig mer bekymret for de nærmere 400.000 rohingyaene som har flyktet over grensen de tre siste ukene.

– Volden i delstaten Rakhine i Myanmar de tre siste ukene har gjort dette til en av de raskest voksende flyktningkrisene de siste årene. Den skaper enorme humanitære behov i et område av Bangladesh som allerede var preget av tidligere flyktningstrømmer og nylig flom, og som ikke er i stand til å håndtere så mange nye ankomster, skriver UNHCR i en uttalelse fredag.

FN har iverksatt en stor nødhjelpsoperasjon i området, der svært mange av de nyankomne flyktningene er barn. All nødhjelp som har vært lagret i Bangladesh, blir brukt til å takle krisen, og fredag ankom 15 lastebiler med nødhjelp til Cox's Bazar.

Sover i veikanten

Mange rohingya-familier sover nå langs veier og på elvebredder, og FN prioriterer å gi dem tak over hodet. UNHCR roser også lokalbefolkningen som har innkvartert mange flyktninger i sine egne hjem og hjulpet dem på andre måter.

I Myanmar, på den andre siden av grensen, har hjelpeorganisasjoner lenge klaget over at de blir nektet adgang til rohingya-bebodde områder der det nå pågår en storstilt militæroperasjon. Heller ikke journalister får lov til å reise fritt rundt, og det er vanskelig å få uavhengig informasjon om hva som skjer.

Satellittbilder som er offentliggjort av Amnesty viser imidlertid at 80 steder er satt i brann etter at militæret iverksatte det den kaller en «opprenskningsoperasjon» som svar på at en militant rohingya-gruppe angrep en rekke politiposter 25. august.

– Ingen blir hindret

En talsmann for Myanmars regjering avviste fredag meldingene om at hjelpearbeidere ikke får tilgang til den urolige delstaten.

– Vi hindrer ingen, sier Zaw Htay, talsmann ved presidentens kontor, fredag, ifølge Reuters.

Men han medgir at det kan ha blitt innført restriksjoner av det han betegner som sikkerhetshensyn.

– Vi hindrer ingen organisasjoner som sender hjelp til de områdene, men de har muligens enkelte vanskeligheter med å reise der lokale myndigheter av sikkerhetshensyn har innført restriksjoner, sier han.

USA-utsending til Myanmar

Konflikten mellom den statsløse muslimske minoriteten og det buddhistiske flertallet i Rakhine har ført til at rohingyaer har levd under strenge restriksjoner i flere år. Delstaten er en av Myanmars aller fattigste.

Torsdag rettet også USAs utenriksminister Rex Tillerson kraftig kritikk mot Myanmar da han krevde at volden og forfølgelsen av rohingyaene må stanse. Han refererte også til at mange har kalt det som skjer for etnisk rensing.

USAs viseutenriksminister Patrick Murphy er ventet til Myanmar denne helgen for å uttrykke USAs bekymring og presse på for at hjelpeorganisasjoner skal få tilgang til konfliktområdene på myanmarsk side av grensen.

(©NTB)