Löfven overlevde mistillitsvotum 

43 medlemmer av Riksdagen stemte for mistillitsforslaget, 136 stemte mot, mens 155 avsto fra å stemme. For at en regjering skal gå av gjennom mistillit, må forslaget ha støtte fra minst 175 av 349 representanter i Riksdagen.

I forkant av avstemningen gikk Socialdemokraternas (S) gruppeleder Anders Ygeman opp til talerstolen, og tok kraftig til orde mot Sverigedemokraternas (SDs) mistillitsforslag.

– Vi lever i en usikker verden, og spenningen i vår omverden øker. I denne urolige tiden vil SD gjennom et mistillitsforslag mot statsministeren kaste Sverige inn i en regjeringskrise, sier han, og anklager SD-leder Jimmie Åkesson for å ha andre ting enn Sveriges beste i tankene med mistillitsforslaget.

Moderaternas gruppeleder Jessica Polfjärd talte like før Ygeman. Hun understrekte alvoret i «sikkerhetskrisen» som oppsto gjennom regjeringens håndtering av IT-skandalen i transportstyrelsen, og varslet at de borgerlige alliansepartiene ville avstå fra å stemme.

– At vi avstår i dag skal ikke tolkes som at vi på noen måte fraskriver statsministeren fra ansvar i sikkerhetskrisen og håndteringen av den, sa Polfjärd.

Selv var Löfven aldri bekymret.

– At et høyreekstremt parti vil ha bort en sosialdemokratisk regjeringssjef, det er nok ikke helt overraskende, sa han.

