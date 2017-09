Politiet undersøker meldinger om eksplosjon på T-banen i London

utenriks

Metros reporter på stedet beskriver en eksplosjon som involverer en hvit bøtte inni en handlepose fra Lidl. Videre legger hun til at hun så folk med forbrenninger i ansiktet, og at enkelte var «kraftig forbrent» og at «håret deres var i ferd med å falle av».

Politiets bombegruppe, ambulansepersonell og brannvesen har ankommet stedet, ifølge avisen.

Hendelsen skal ha funnet sted i en av de bakre i T-banevognene like ved stasjonen Parsons Green. Passasjerene ble evakuert ut på plattformen like etter, og vitnene beskriver omfattende panikk og trengsel.

En kvinne sier at beina hennes ble skadd i trengselen, og at hun så store flammer og hørte folk skrike om at en bombe hadde gått av.

Politiet bekrefter de har rykket ut på en hendelse ved T-banestasjonen, men utdyper ikke hva det dreier seg om. De sier de vil komme med mer informasjon så snart som mulig.

I mellomtiden er distriktslinjen T-banen kjørte på stengt inntil videre.

