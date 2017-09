USA ber Kurdistan innstendig om å avlyse folkeavstemning

utenriks

Nasjonalforsamlingen har vedtatt at det skal holdes folkeavstemning 25. september. Vedtaket ble gjort i en avstemning i fredag kveld.

I alt 73 av de 111 representantene i Iraks kurdiske nasjonalforsamling hadde møtt opp for å delta i debatten og den påfølgende avstemningen, som ble boikottet av Forandringspartiet og Den islamske gruppen. Begge vil at en folkeavstemning må utsettes på ubestemt tid.

«Provoserende og destabiliserende»

– Å avholde en folkeavstemning i et omstridt område er provoserende og destabiliserende. Vi oppfordrer derfor de kurdiske regionale myndighetene til å avlyse folkeavstemningen og i stedet gå i seriøs og bærekraftig dialog med Bagdad, heter det i en pressemelding fra Det hvite hus.

USA er imot en slik folkeavstemning blant annet fordi det vil svekke det arabisk-kurdiske militærsamarbeidet som har bidratt i kampen mot den ytterliggående gruppa IS i Syria, ifølge nyhetsbyrået AFP. USA havner også i et dilemma, stilt overfor valget mellom sine allierte i Ankara, Bagdad og Arbil.

Alternativer

USA skal dermed ha foreslått uspesifiserte «alternativer», noe Kurdistans president Massoud Barzani har lovet en snar respons til.

– Om de har et bedre alternativ til folkeavstemningen, så vil den kurdiske ledelsen se på det, men om de prøver å få oss til å utsette folkeavstemningen uten alternativer, så kommer vi ikke til å gjøre det, sier Barzani.

Både irakiske og tyrkiske myndigheter fordømmer på det sterkeste en kurdisk folkeavstemning om et selvstendig Kurdistan. Myndighetene i Bagdad sier det er i strid med grunnloven, mens Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har varslet at han vil innkalle til et ekstraordinært sikkerhetsmøte 22. september.

På dette møtet vil han drøfte hvilke tiltak tyrkiske myndigheter kan iverksette for å forsøke å sette en stopper for folkeavstemningen.

