Nord-Korea: Vil ikke stoppe tross sanksjoner

Det opplyser myndighetene i det lukkede landet, ifølge AP. Det statlige nyhetsbyrået i Nord-Korea KCNA sier Kim vil etablere en maktbalanse med USA. Han skal selv ha overvært gårsdagens missiltest.

Ifølge KCNA var gårsdagens oppskytning en test av et nyutviklet missil av typen Hwasong-12.

Fordømmer

FNs sikkerhetsråd fordømmer Nord-Koreas missiltesten fredag og kaller den «høyst provoserende». I den enstemmige uttalelsen, som også Kina støtter, krever Sikkerhetsrådet at Nord-Korea umiddelbart stanser testene av missiler og bomber.

– Sikkerhetsrådet uttrykte dyp bekymring over at Nord-Korea, gjennom å utføre en slik missiltest over Japan i tillegg til nylige handlinger og uttalelser, med vilje undergraver regional fred og stabilitet og har skapt alvorlig bekymring rundt sikkerheten verden over, heter det i en pressemelding fra rådet.

Videre heter det at Nord-Korea utgjør en trussel til alle FNs medlemsland. Sikkerhetsrådet oppfordrer derfor alle land til implementere alle sanksjonene som er vedtatt mot landet.

Trump advarer

Fredag sa USAs president Donald Trump under et besøk på Andrews Air Force Base ved Washington, at Nord-Korea «nok en gang viser sin ytterste forakt for sine naboer og for hele verdenssamfunnet».

– Etter å ha vært vitne til våre evner, har jeg aldri vært mer sikker på at våre alternativer ikke bare er effektive, men overveldende, sa Trump.

Missiltest

Fredag morgen lokal tid ble et nytt nordkoreansk missil skutt opp fra hovedstaden Pyongyang. Missilet passerte over Japan før det landet i Stillehavet.

Ifølge sørkoreanske myndigheter fløy missilet trolig 3.700 kilometer med en høyde på 770 kilometer.

Fredagens missiltest kom kun tre uker etter at et annet nordkoreansk missil ble skutt opp og passerte over Japan, og mindre enn to uker etter Pyongyang-regimets test av det som trolig var en hydrogenbombe.

(©NTB)