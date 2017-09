Opptøyer etter frikjennelse av drapstiltalt politimann i USA

utenriks

Politiet i St. Louis sier at 13 personer ble arrestert og at fire politimenn fikk lettere skader i opptøyene.

Før frikjennelsen fredag hadde aktivister truet med sivil ulydighet om den tidligere politimannen Jason Stockley ikke ble dømt.

Stockley, som var siktet for overlagt drap på Anthony Lamar Smith, hevdet at Smith holdt en pistol og at han følte seg truet. Påtalemyndigheten mente imidlertid at politimannen hadde gjemt en pistol i Smiths bil etter drapet.

Dommer Timothy Wilson mente påtalemyndigheten ikke hadde lagt fram klare nok bevis for at Stockley hadde begått overlagt drap eller for at han ikke hadde handlet i nødverge. Stockley ble dermed frikjent.

(©NTB)