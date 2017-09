Skuespilleren Harry Dean Stanton er død

utenriks

Stanton døde av naturlige årsaker mens han var innlagt på sykehus i Los Angeles, opplyser hans agent.

I løpet av sin lange karriere har Harry Dean Stanton spilt i over 200 filmer og TV-serier. Blant noen av filmene han kanskje huskes best for er Wim Wenders «Paris, Texas» og Alex Cox' «Repo Man», begge fra 1984.

Andre kjente roller var som etterforskeren Johnnie Farragut i David Lynch-filmen «Wild at Heart» (1990) og som del av mannskapet på romskipet i Ridley Scotts «Alien» (1979).

i 2012 regisserte Sophie Huber den impresjonistiske portrettfilmen «Harry Dean Stanton: Partly Fiction» om hans virke og liv som skuespiller og musiker.

I senere tid var han å se i HBO-serien «Big Love» og den siste versjonen av TV-serien «Twin Peaks».

Stanton hadde også en karriere som musiker. Han var ofte å se på konserter i klubben The Mint i Los Angeles hvor han sang og spilte gitar i «The Harry Dean Stanton Band», skriver The Hollywood Reporter.

(©NTB)