Straffen mot innvandringsliberale byer i USA er fjernet

utenriks

Statsadvokat Harry D. Leinenweber har stoppet justisdepartementet vedtak, i det nyhetsbyrået AP beskriver som et juridisk nederlag for president Donald Trumps administrasjon.

Departementet krever blant annet at byene i landet skal melde fra til utlendingsmyndighetene når en ulovlig innvandrer blir løslatt fra fengsel. I tillegg krever de at utlendingsmyndighetene skal få tilgang til fengslene.

I august saksøkte byen Chicago departementet for vedtaket. Byens borgermester Rahm Emanuel kaller det en seier for byene og sier det er et klart bevis på at Trump-administrasjonen tar feil.

I april blokkerte en dommer i San Francisco en lignende ordre fra Trump om å tilbakeholde føderale midler fra byer med illegale innvandrere.

– Føderale midler som ikke har noe med innvandring å gjøre, kan ikke trues bare fordi det føres en utlendingspolitikk som presidenten ikke er enig i, sa dommer William Orrick den gang.

