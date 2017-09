Transpersoner i USAs forsvar kan tjenestegjøre til 2018

utenriks

I forrige måned ga USAs president Donald Trump Pentagon ordre om at transpersoner ikke skal få lov å tjenestegjøre i militæret. Presidenten ga forsvarsminister Jim Mattis autoritet til å bestemme hva som vil skje med dem som allerede tjenestegjør.

Pentagons talsmann, oberst Rob Manning, sier at Mattis har bedt et ekspertpanel komme med en ny plan for å iverksette den nye loven. Panelet har frist til februar neste år til å legge fram et nytt direktiv.

Dermed vil transpersoner som allerede tjenestegjør i militæret enda ikke bli berørt av den nye ordningen. Det er også mulig for dem som avslutter tjenesten innen den tid, å la seg verve på nytt.

Flere grupper i USA har gått til søksmål mot Trumps lovendring på vegne av transpersoner i landets væpnede styrker.

(©NTB)