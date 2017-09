5.000 migranter plukket opp i Middelhavet på en uke 

utenriks

Det går fram av medierapporter og opplysninger fra tjenestemenn.

Selv om antallet som forsøker å gjennomføre den farlige reisen over havet fra Libya til Italia, har sunket markant siden midten av juli, viser tallene at ruten langt fra er stengt.

Antall migranter som er blitt plukket opp av libyske myndigheter er det høyeste i løpet av en uke siden italienske og libyske myndigheter inngikk en avtale om at migranter skulle stanses av den libyske kystvakten.

Ifølge medier og frivillige organisasjoner har rundt 2.000 mennesker i samme periode blitt plukket opp og brakt til Italia.

Den italienske avisen La Stampa skrev søndag at 589 migranter har ankommet Sicilia med en båt som er chartret av britiske Save the Children.

Treåring døde

Samtidig har et irsk patruljefartøy satt om lag 550 migranter i land i havnebyen Augusta på Sicilia. Med om bord var også tre døde personer, to kvinner og et tre år gammelt barn som ifølge Røde Kors var fra Kamerun. Denne gruppen hadde drevet rundt utenfor kysten av Libya i oppblåsbare gummibåter. Flere skal ha blitt plukket opp fra havet etter at båtene deres mistet luft.

Italia har registrert 6.500 ankomster siden midten av juli, knapt 15 prosent av antallet som har vært registrert i samme periode de tre siste årene.

Kritikk mot avtale

Italias innenriksminister besøkte Libya i sommer for å forhandle fram en avtale som skulle stanse strømmen av migranter, flyktninger og potensielle asylsøkere til Europa.

Menneskerettsgrupper har rettet kraftig kritikk mot avtalen, som de mener bidrar til å forsterke overgrepene som migranter blir utsatt for i Libya.

I en fersk FN-rapport går det fram at over 75 prosent av migranter i alderen 14–24 år er blitt utsatt for tvangsarbeid, seksuelle overgrep og andre former for utnytting i forbindelse med at de har forsøkt å komme seg fra Libya til Italia sjøveien.

(©NTB)