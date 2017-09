En pågrepet etter skyting på pub i Sør-Tyskland

utenriks

Politiet beskriver den pågrepne mannen som en 62-åring som bodde i området rundt Traunreut. Hva som var motivet bak angrepet, er fortsatt uklart.

Ifølge tysk politi trengte en mann seg inn en bar i Traunreut ved 22.30-tiden lørdag kveld. Deretter skjøt han og drepte to menn, samt såret to kvinner. De to kvinnenes tilstand beskrives som alvorlig, men stabil.

Politiet har inntil pågripelsen søndag gjennomført et omfattende søk etter gjerningspersonen, med en rekke politipatruljer og et politihelikopter involvert.

(©NTB)