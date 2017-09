Hamas godtar Fatahs betingelser og inviterer til samtaler

utenriks

Ifølge nyhetsbyrået AP sier Hamas i en uttalelse at de er villige til å akseptere Fatah-lederens, president Mahmoud Abbas, betingelser. Videre sier bevegelsen at de har oppløst administrasjonen på Gaza og har invitert Abbas' regjering til Gazastripen. De ønsker nå å holde et nytt valg både her og på Vestbredden.

I uttalelsen sier Hamas at de svarer på Egypts «sjenerøse» meklingsforsøk på å forene landet.

Det er imidlertid ikke kjent om Hamas er forberedt på å gi Abbas kontroll over sikkerhetsstyrkene. Det har lenge vært en omstridt betingelse i tidligere forhandlingsforsøk.

Hamas har hatt kontrollen over Gazastripen siden 2007. Da måtte sikkerhetsstyrkene til den mer sekulære palestinske Fatah-bevegelsen forlate Gazastripen som følge av intern strid. Fatah har siden kun styrt på den israelskokkuperte Vestbredden.

I juli i år holdt de rivaliserende palestinske partiene en sesjon sammen i den lovgivende forsamlingen på Gaza-stripen for første gang på ti år.

(©NTB)