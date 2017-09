Irak truer kurdisk folkeavstemning med militærmakt

utenriks

Nasjonalforsamlingen i det delvis selvstyre irakiske Kurdistan vedtok fredag at det skal holdes folkeavstemning 25. september i området om et selvstendig Kurdistan.

Beslutningen vakte fordømmelse og sterk kritikk både fra myndighetene i Bagdad og i nabolandet Tyrkia. Lørdag kunngjorde den irakiske statsministeren at han vil ta i bruk alle virkemidler, også militære, for å hindre at avstemningen holdes.

– Om du utfordrer grunnloven og om du utfordrer grensene til Irak og regionen, så er det en offentlig invitasjon til andre land i regionen til også å bryte grensene. Det er en veldig farlig eskalering, sier al-Abadi.

Også FN har oppfordret de kurdiske lederne til ikke å avholde folkeavstemningen om selvstendighet og heller gå i dialog med myndighetene.

Lederne i den kurdiske regionen har sagt at de håper en planlagt folkeavstemning vil tvinge myndighetene i Bagdad til forhandlingsbordet. Men al-Abadi sier en folkeavstemning nettopp vil komplisere mulige forhandlinger.

– Det vil gjøre det tøffere og vanskeligere, sier han, men legger til:

– Jeg vil aldri stenge døren til mulige forhandlinger. Forhandlinger er alltid mulig.

De kurdiske områdene i Irak er rike på olje, og de kurdiske regionale myndighetene har i lang tid vært i strid med irakiske sentralmyndigheter om oljeeksport, budsjetter og kontroll over ulike etniske områder.

