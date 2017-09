Libyas kystvakt sier den har plukket opp over 3.000 migranter

utenriks

De fleste av i alt tolv operasjoner ble gjennomført utenfor byene Zawiya og Sabratha, opplyste general Ayoub Kacem, talsmann for marinen, søndag.

Det er det største antallet migranter som er plukket opp av libyske myndigheter i løpet av en uke siden juli, da italienske myndigheter inngikk en avtale med libyske myndigheter om at migranter skulle stanses av den libyske kystvakten.

Italia har registrert 6.500 ankomster siden da, knapt 15 prosent av antallet som har vært registrert i samme periode de tre siste årene.

Italias innenriksminister besøkte Libya i sommer for å forhandle fram en avtale som skulle stanse menneskesmuglingen over Middelhavet, og som samtidig stanser strømmen av migranter, flyktninger og potensielle asylsøkere til Europa.

Menneskerettsgrupper har rettet kraftig kritikk mot avtalen, som de mener bidrar til å forsterke overgrepene som migranter blir utsatt for i Libya.

I en fersk FN-rapport går det fram at over 75 prosent av migranter i alderen 14–24 år er blitt utsatt for tvangsarbeid, seksuelle overgrep og andre former for utnytting idet de har forsøkt å krysse Middelhavet fra Libya til Italia.

