Senator: Trumps eldste sønn villig til å vitne i Kongressen for åpne dører

– Vel, det vil bli denne høsten. Det er jeg sikker på, sier senator Dianne Feinstein, som representerer Demokratene i justiskomiteen, til CNN.

Trumps eldste sønn vil i så fall bli den første i presidentens innerste sirkel som er villig til å forklare seg offentlig om saken.

Trump jr. har allerede forklart seg bak lukkede dører da han 7. september svarte på spørsmål fra justiskomiteen i fem timer.

Jared Kushner, Trumps svigersønn, har også forklart seg bak lukkede dører i flere komiteer i Kongressen i juli.

Men kongressmedlemmene ønsker fortsatt at de gjør rede for sine kontakter med russerne både før og etter presidentvalget i november i full offentlighet og under ed.

