Tillerson sier USA vil samarbeide om klimaavtalen

– Vi ønsker å være produktive, vi ønsker å være behjelpelige, sier Tillerson til CBS søndag.

Utenriksministeren går ikke så langt som å omgjøre president Donald Trumps nei til Parisavtalen i juni, men han inntar tilsynelatende en mykere holdning til det Trump tidligere har kritisert for å være en avtale som skader USA og favoriserer land som Kina og India.

Da EU klimakommissær i helgen antydet at USA igjen ville slutte seg til klimaavtalen, ga Det hvite hus beskjed om at Trump-administrasjonen ikke har endret standpunkt, og at USA kun kan godta avtalen hvis amerikanske interesser blir bedre ivaretatt.

