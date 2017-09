USA vurderer å stenge ambassade på Cuba etter mystiske helseproblemer

utenriks

Årsaken til helseplagene er ikke kjent. Minst 21 amerikanere har fått fastslått helseskader i forbindelse med oppholdet på Cuba. Personene som er rammet, er blitt hjemkalt av det amerikanske utenriksdepartementet.

Tillerson har tidligere kalt saken for «helseangrep», men nå omtaler han det som «helsehendelser». Søndag opplyste han til TV-kanalen CBS at en stenging av ambassaden er under vurdering. Han omtalte også saken som «svært alvorlig» sett i forhold til skadene som noen av de ansatte er blitt påført.

Nyhetsbyrået AP har tidligere skrevet at noen av diplomatene er blitt diagnostisert med «en lettere hjerneskade», og at de blant annet har fått varig hørselstap, kraftig hodepine og balanseforstyrrelser. Problemet startet i fjor høst.

Tidligere ble det antatt at lidelsene var forårsaket av en skjult enhet som sendte ut høyfrekvent lyd. I mai ble to cubanske diplomater utvist fra USA i forbindelse med saken.

