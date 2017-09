42 fikk livstidsdommer i egyptisk masserettssak

utenriks

Sammenstøtene mellom støttespillerne til tidligere president Mohammed Morsi og sikkerhetsstyrker oppsto rundt Fatah-moskeen sentralt i Kairo i august 2013. Den folkevalgte presidenten hadde blitt avsatt av militæret måneden før, noe som førte til voldsomme protester over hele landet.

Minst 20 av dem som ble dømt mandag, ble dømt in absentia, altså uten selv å være til stede.

Masserettssaken omfattet mer enn 450 tiltalte, av dem er 52 blitt frikjent. Andre har fått fengselsstraffer på mellom fem og 15 år.

En av de frikjente er irskegypteren Ibrahim Halawa. 21-åringen fra Dublin sto tiltalt for å ha deltatt i en ulovlig protestaksjon i Kairo, men ble frikjent etter å ha tilbrakt fire år i fengsel, melder den irske kanalen RTE.

Saken er den siste i en serie masserettssaker etter avsettelsen av Morsi. Hundrevis at den tidligere presidentens støttespillere er stilt for retten og mange har fått strenge straffer.

Amnesty International har omtalt saken som en svært urettferdig masserettssak og tatt til orde for at de tiltalte må stilles for retten på nytt på en måte som ivaretar rettssikkerheten deres, eller settes fri.

