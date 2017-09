Assads styrker krysset Eufrat ved Deir al-Zor 

utenriks

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som følger krigen gjennom et nettverk av aktivister og kilder inne i det krigsherjede landet, kaller framrykningen et stort skritt i kampen mot IS i provinsen.

– Rekognoseringsenheter og elitestyrker har krysset over fra vestbredden til østbredden av Eufrat, sier SOHR-leder Rami Abdulrahman, som også opplyser at de syriske styrkene får russisk flystøtte.

Elva har vært en skillelinje mellom de russiskstøttede syriske regjeringsstyrkene og en amerikanskstøttet allianse mellom kurdiske og arabiske krigere, Syrian Democratic Forces (SDF), som også kjemper mot IS. Regjeringsstyrkenes kryssing av elva kan føre til en anspent situasjon mellom de to gruppene i området.

