Filippinsk prest som ble bortført av IS-støttespillere er reddet ut

utenriks

Den filippinske hæren uttalte mandag at den overmannet opprørerne som holdt til i en moské i byen Marawi, og hentet ut den katolske presten sent lørdag.

– Takk skal dere ha, jeg ber for dere. Gud velsigne dere, be for meg, for min bedring, sa presten, som er i god fysisk form, på en pressekonferanse.

En talsmann for den filippinske hæren uttalte at mellom 40 og 60 personer fortsatt holdes som gisler av opprørerne og at enkelte tvinges til å slåss.

Opptil 80 personer kjempet på opprørernes side, men ifølge talsmannen kunne dette inkludere gisler.

Konflikten i Marawi by begynte 23. mai da hundrevis av opprørere gikk til angrep i Marawi, etter at regjeringsstyrkene hadde prøvd å pågripe en lokal islamsk leder. Presten ble da bortført sammen med 14 andre personer.

Mer enn 190 mennesker har blitt drept i den voldelige konflikten, og 220.000 er drevet fra sine hjem i Marawi.

(©NTB)