Orkanen Maria blir kraftigere i det den nærmer seg karibisk øy

utenriks

Orkanen ble mandag oppjustert til kategori to, noe som innebærer at den regnes som «en større orkan» med en maksimum vindstyrke på 49 meter per sekund.

Øya Guadeloupe er fransk territorium.

– Guadeloupe var logistikksenteret hvor vi kunne gi Saint Martin tilgang på forsyninger og organisere alle luftbroene, sa den franske innenriksministeren Gerard Collombe søndag.

Han understreket at de kommer til å få store vanskeligheter dersom øya treffes av orkanen.

15 personer mistet livet da orkanen Irma traff øya Saint Martin tidligere i september. Den nye orkanen er på vei mot mange av de samme øyene som nylig ble rammet.

Ifølge Collombe blir 110 soldater sendt til området for å bistå de rundt 3.000 som allerede jobber i regionen.

Skoler, bedrifter og regjeringskontorer på Guadeloupe ble mandag stengt. Det er forventet oversvømmelser i lavtliggende områder, og befolkningen oppfordres til å flytte seg høyere opp.

USAs nasjonale orkansenter (NHC) melder at Maria vil styrke seg til i hvert fall å bli en kategori tre-orkan, og prognosene viser at den deretter vil bevege seg mot Puerto Rico, Den dominikanske republikk og Haiti. Det er også utstedt orkanvarsel på øyene Dominica, Saint Kitts, Nevis, Montserrat og Martinique.

Maria er ventet å ramme de første øyene på sin ferd mandag kveld.

(©NTB)